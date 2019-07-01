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Хроника войны России против Украины: июль 2019 года - Фото

Хроника войны России против Украины: июль 2019 годаLive

Хроника войны России против Украины: июль 2019 годаLive
01.07.2019, 08:59
5
Фото: ЕРА

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику и реактивную артиллерию, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.

LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.

Хроники за февраль, март, апрельмай и июнь.

01.07.2019
08:55

3а 30 июня российские "гибриды" устроили 23 обстрела, из них 12 раз - из запрещенной "Минском" артиллерии калибра 122 мм (около Талаковки), а также минометов 82 и 120 мм. Потерь нет.

Военные уничтожили 1 боевика, 1 ранили.

С начала 1 июля противник 2 раза открывал огонь.

07:57

Хроника за прошлый месяц - июнь 2019 года - доступна здесь.

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Теги: агрессия России, оос, ВСУ, Луганск, война в донбассе, Донецк, хроника войны
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