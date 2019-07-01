Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику и реактивную артиллерию, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.
LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.
Хроники за февраль, март, апрель, май и июнь.
3а 30 июня российские "гибриды" устроили 23 обстрела, из них 12 раз - из запрещенной "Минском" артиллерии калибра 122 мм (около Талаковки), а также минометов 82 и 120 мм. Потерь нет.
Военные уничтожили 1 боевика, 1 ранили.
С начала 1 июля противник 2 раза открывал огонь.
Хроника за прошлый месяц - июнь 2019 года - доступна здесь.