Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику и реактивную артиллерию, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.

LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.

Хроники за февраль, март, апрель, май и июнь.