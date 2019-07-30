Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Боевики Цемах и Куприян будут свидетелями в суде по делу MH17

Боевики Цемах и Куприян будут свидетелями в суде по делу MH17 - Фото
Владимир Цемах (Фото - vk.com)
30.07.2019, 16:32

В соответствии с соглашением между Украиной и Нидерландами, боевики выступят на процессе по делу MH17 в качестве свидетелей по видеосвязи

Бывший "начальник ПВО" Славянской бригады ДНР Владимир Цемах и бывший "начальник штаба" минобороны ДНР Дмитрий Куприян выступят в голландском суде в качестве свидетелей на процессе по делу рейса MH17. Об этом сообщают Украинские новости с ссылкой на прокурора Олега Пересаду.

Отвечая на вопросы журналистов в Киевском апелляционном суде, который сегодня должен рассмотреть апелляцию на арест Цемаха, Пересада подтвердил, что Цемах выступит в качестве свидетеля в голландском суде. Процедура дачи показаний утверждена в межгосударственном соглашении между Украиной и Нидерландами, это будет видеосвязь. Также, по словам прокурора, свидетелем на процессе в Нидерландах будет и Дмитрий Куприян, недавно вышедший из тюрьмы. 

Ранее сообщалось, что, по собственному признанию, Цемах видел падение Боинга MH17.

Читайте также: MH17. Зеркаль раскрыла, что мешает Малайзии "увидеть" вину России

Напишите нам
MH17 владимир цемах Дмитрий Куприян
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 