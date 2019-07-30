Боевики Цемах и Куприян будут свидетелями в суде по делу MH17

Владимир Цемах (Фото - vk.com)

Бывший "начальник ПВО" Славянской бригады ДНР Владимир Цемах и бывший "начальник штаба" минобороны ДНР Дмитрий Куприян выступят в голландском суде в качестве свидетелей на процессе по делу рейса MH17. Об этом сообщают Украинские новости с ссылкой на прокурора Олега Пересаду.

Отвечая на вопросы журналистов в Киевском апелляционном суде, который сегодня должен рассмотреть апелляцию на арест Цемаха, Пересада подтвердил, что Цемах выступит в качестве свидетеля в голландском суде. Процедура дачи показаний утверждена в межгосударственном соглашении между Украиной и Нидерландами, это будет видеосвязь. Также, по словам прокурора, свидетелем на процессе в Нидерландах будет и Дмитрий Куприян, недавно вышедший из тюрьмы.

Ранее сообщалось, что, по собственному признанию, Цемах видел падение Боинга MH17.

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