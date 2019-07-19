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19.07.2019, 06:29

MH17. Зеркаль раскрыла, что мешает Малайзии "увидеть" вину России

MH17. Зеркаль раскрыла, что мешает Малайзии "увидеть" вину России - Фото
Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

"Да, это звучит очень больно и несправедливо", - сказала замглавы МИД о том, почему власти Малайзии льют воду на мельницу РФ, и пояснила этот момент

Малайзия - одна из стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе над Донбассом в 2014 году - делает закупки вооружений у страны-оккупанта РФ, и потому их премьер Махатхир Мохамад заявляет, что "нет доказательств" вины Москвы в деле о рейсе МН17. Так ZN.ua объяснила ситуацию с демаршем руководства этой южноазиатской страны замглавы МИД Елена Зеркаль.

"Почему эта реакция (политическая позиция властей Малайзии, - ред.) всех удивила? Вспомните: у кого Малайзия закупает оружие? Премьер-министр Малайзии - из новой волны антизападных политиков: Запад говорит одно, значит, я буду говорить обратное", - сказала она.

Но вот на уровне операционного сотрудничества и работы следственной группы на уровне МИД, говорит Зеркаль, позиция Малайзии "последовательна и достаточно конструктивна".

"Есть разница между политическими заявлениями и практическими действиями. <...> Ожидать изменения публичной риторики можно только в случае изменения политических ориентиров малазийской элиты", - добавила дипломат.

Зеркаль сообщила, что никто из политиков мира не имеет доступа к материалам следствия по МН17 из-за тайны следствия, в том числе малазийский премьер, и потому он может выражать только свои умозаключения, "которые могут не иметь ничего общего с реальностью".

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвиненийБыли названы первые подозреваемые. Путин отказался признавать результаты расследования.

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Теги: агрессия России, Малайзия, елена зеркаль, MH17
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