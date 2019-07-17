Зеркаль: Правоохранители Малайзии активно работают по MH17

Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

Хотя Россия "упорно тиражирует" заявления малайзийского правительства по MH17, правоохранительные органы Малайзии "активно работают в рамках следствия" по сбитому Боингу. Об этом написала в Facebook замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

Замглавы МИД также сравнила трагедию сбитого MH17 с терактом над Локерби, когда над Шотландией в 1988 году взорвали Боинг-747-12.

"Понадобилось 15 лет, прежде чем Ливия признала свою ответственность и выплатила компенсации за взорванный самолет Pan Am 103. Были использованы все возможные инструменты – расследования, суды, международные договора, резолюции Совета безопасности", - заявила Зеркаль.

19 июня были названы первые подозреваемые по делу о крушении Боинга-777 над Донбассом в 2014 году: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. РФ назвала все "голословными обвинениями", а СШАи Британия призвали ее сотрудничать.

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