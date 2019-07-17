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17.07.2019, 12:30

"Улику" по MH17 россияне "купили" у кого-то из оккупации - росСМИ

"Улику" по MH17 россияне "купили" у кого-то из оккупации - росСМИ - Фото
Фото: EPA

Международные эксперты все еще изучают данные о ракете ЗРК Бук, представленной в 2018 году по делу МН17

Оболочку двигателя ракеты с серийным номером 9032 от ЗРК Бук, которую голландские следователи по делу о рейсе MH17 показали в сентябре 2018 года, российские власти якобы "купили у неизвестного лица" из временно оккупированной территории Донбасса и передали следствию. Об этом пишет российская Новая газета

Как сообщает источник издания, некто из Донбасса якобы просил за двигатель ракеты гонорар в несколько десятков тысяч долларов.

"Так или иначе, подлинность этого вещдока и истинные мотивы "посредников" являются на сегодня единственным непроясненным вопросом в деле МН17. По словам главы JIT Фреда Вестербеке, международные эксперты до сих пор изучают данные о ракете", - пишет Новая газета.

Последняя пропагандистская версия РФ: то, что еще в конце 1980-х ракета с таким номером двигателя "была поставлена в воинскую часть в Тернополь".

19 июня были названы первые подозреваемые по делу о крушении Боинга-777 над Донбассом в 2014 году: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. РФ назвала все "голословными обвинениями", а СШАи Британия призвали ее сотрудничать.

Читайте также: Дело МН17: в Нидерландах стартовал международный симпозиум

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Теги: мн17, боинг
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