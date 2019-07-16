Дело МН17: в Нидерландах стартовал международный симпозиум

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Международный симпозиум "Пять лет после сбития МН17" сегодня проходит в Ньювегейне (Нидерланды). Об этом сообщает Укринформ.

В симпозиуме принимают участие ближайшие родственники погибших, генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербек, председатель уголовного отделения Нацполиции Нидерландов Вильберто Поллисен, посол Австралии, а также основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Мы подумали, что это уже пять лет проходит со дня трагедии. Ежегодно мы чтим память наших родных возле монумента, вспоминаем тех, кого потеряли. Мы не хотим, чтобы в этот день делали громкие заявления или пытались манипулировать этим вопросом. Поэтому мы решили организовать это мероприятие. И за день до того вернуться к теме расследования и тому, как повлияла эта трагедия на родных и мир", – сказал член правления фонда "Авиакатастрофа", который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17, Пит Плуг.

"Символично зал, где проходит симпозиум, украсили цветами - 298 подсолнухами, именно столько людей погибло пять лет назад на борту МН17", - отмечается в сообщении.

Фото: ukrinform.ua

Самолет рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня были названы первые подозреваемые по делу о крушении Боинга-777 над Донбассом в 2014 году: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. РФ назвала все "голословными обвинениями", а СШАи Британия призвали ее сотрудничать.

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