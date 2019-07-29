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ОБСЕ сообщила о ситуации на участке разведения в Станице: фото

ОБСЕ сообщила о ситуации на участке разведения в Станице: фото - Фото
Фото: facebook/Дарка Олифер
29.07.2019, 12:20

По данным ОБСЕ, некоторые местные жители на линии разграничения не выдерживают жары и теряют сознание

На участке разведения в Станице Луганской члены патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели шесть боевиков с нарукавными повязками с надписями "СЦКК". Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, четверо из них находились возле блокпоста к югу от моста и двое на южной стороне разрушенной части моста.

Фото: facebook/Дарка Олифер

В ОБСЕ уточнили, что зафиксировали подъемный кран и грузовик, стоявшие возле бывшей передовой позиции Вооруженных сил Украины севернее разрушенной части моста. Наблюдатели видели, как мини-фургон с прицепом с надписью "Луганские облавтодороги" на русском языке и шестью мужчинами в гражданской одежде на борту заезжал на участок разведения со стороны контрольного пункта въезда-выезда ВСУ.

"Те же мужчины начали собирать мусор вдоль дороги между КПВВ и бывшей передовой позицией Вооруженных сил Украины, а также демонтировать дорожные знаки на западном крае дороги примерно в 100 м к югу от вышеуказанной передовой позиции", - уточнили в пресс-службе.

Во второй половине 26 июля на КПВВ ВСУ наблюдатели видели примерно 2 000 человек, ожидавших в очереди на выход из подконтрольных правительству районов, и около 80 человек, стоявших в очереди на вход в подконтрольные правительству районы.

Возле укрытия, принадлежавшего международной организации, команда СММ видела, как сотрудники организации предоставляли помощь потерявшей сознание женщине 75–80 лет. Те же сотрудники сообщили наблюдателям, что за последние две недели это укрытие посетило более 3 000 человек, обратившихся за помощью по медицинским вопросам, связанным с жаркими погодными условиями.

На блокпосте террористов, расположенном к югу от моста возле Станицы Луганской, ОБСЕ видела около 50 человек, ожидавших в очереди в направление подконтрольных правительству районов, и постоянный поток людей в противоположном направлении.

25 июля сообщалось, что супруг российской пропагандистки Ольги Скабеевой Евгений Попов приехал на участок разведения сил в Станицу Луганскую, чтобы снимать процесс демонтажа моста.

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