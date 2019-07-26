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Разведение сил в Станице: ОБСЕ сообщила о новых позициях боевиков

Разведение сил в Станице: ОБСЕ сообщила о новых позициях боевиков - Фото
КПВВ Станица Луганская (фото - president.gov.ua)
26.07.2019, 11:06

Беспилотник миссии зафиксировал новые позиции южнее моста в Станице Луганской

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новые позиции боевиков недалеко от участка разведения сил и средств в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"На основе доступных СММ данных воздушного наблюдения зафиксировано новое 75-метровое продолжение траншеи с востока на запад, восточнее дороги Р22, примерно в одном километре  к юго-востоку от блокпоста вооруженных формирований, южнее моста в Станице Луганской (15 км к северу от Луганска)", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, 24 июля наблюдатели видели, как от контрольного пункта въезда-выезда ВСУ ехали автокран и грузовик с пятью сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, и остановились на бывшей передовой позиции ВСУ, севернее разрушенной части моста около Станицы Луганской (15 км к северу от Луганска). Позже все покинули участок разведения.

Члены патруля миссии также видели пять боевиков с нарукавными повязками с надписями "СЦКК". При этом двое из них находились возле бывшей передовой позиции террористов, южнее разрушенной части моста, а трое других – возле блокпоста вооруженных формирований к югу от моста.

25 июля сообщалось, что супруг российской пропагандистки Ольги Скабеевой Евгений Попов приехал на участок разведения сил в Станицу Луганскую, чтобы снимать процесс демонтажа моста.

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боевики обсе позиции станица луганская мост
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