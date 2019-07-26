Разведение сил в Станице: ОБСЕ сообщила о новых позициях боевиков

КПВВ Станица Луганская (фото - president.gov.ua)

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новые позиции боевиков недалеко от участка разведения сил и средств в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"На основе доступных СММ данных воздушного наблюдения зафиксировано новое 75-метровое продолжение траншеи с востока на запад, восточнее дороги Р22, примерно в одном километре к юго-востоку от блокпоста вооруженных формирований, южнее моста в Станице Луганской (15 км к северу от Луганска)", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, 24 июля наблюдатели видели, как от контрольного пункта въезда-выезда ВСУ ехали автокран и грузовик с пятью сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, и остановились на бывшей передовой позиции ВСУ, севернее разрушенной части моста около Станицы Луганской (15 км к северу от Луганска). Позже все покинули участок разведения.

Члены патруля миссии также видели пять боевиков с нарукавными повязками с надписями "СЦКК". При этом двое из них находились возле бывшей передовой позиции террористов, южнее разрушенной части моста, а трое других – возле блокпоста вооруженных формирований к югу от моста.

25 июля сообщалось, что супруг российской пропагандистки Ольги Скабеевой Евгений Попов приехал на участок разведения сил в Станицу Луганскую, чтобы снимать процесс демонтажа моста.