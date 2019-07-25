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В Станице заметили мужа российской пропагандистки Скабеевой: фото

В Станице заметили мужа российской пропагандистки Скабеевой: фото - Фото
Фото: facebook.com/klymenkoyurii
25.07.2019, 06:43

Евгений Попов был в составе съемочной группы пропагандистов Россия 1 на участке разведения сил в Станице Луганской

Супруг российской пропагандистки Ольги Скабеевой Евгений Попов приехал на участок разведения сил в Станицу Луганскую, чтобы снимать процесс демонтажа моста. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко у себя в Facebook.

По его словам, демонтаж бетонных сооружений между контрольно-пропускным пунктом въезда/выезда Станица Луганская и разрушенным мостом "происходит под пристальным наблюдением камеры российского пропагандиста канала Россия1 Евгения Попова".

"Более известного, как мужа и партнера ведущей программы 60 минут Ольги Скабеевой. Не знаю, какую оценку даст команда фейкотворцев и провокаторов этому событию, но буду следить за информацией. Просто интересно, какой негатив можно "выжать" из миротворческих инициатив Украины", - отметил Клименко.

Фото: facebook.com/klymenkoyurii

24 июля глава глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин на видео в Facebook сообщил, что боевики продолжили блокировать ремонт моста в Станице-Луганской. Оккупанты запретили специалистам-проектировщикам приближаться к разрушенному мосту и начать его восстановление.

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станица луганская Юрий Клименко ольга скабеева россия 1 евгений попов
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