Полицейские провели отработку в прифронтовой зоне: видео

Правоохранители провели оперативно-профилактическую отработку Марьинки и района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Более 100 сотрудников Нацполиции из состава ООС задействовали в пеших и автомобильных патрулях. "Эти меры направлены на стабилизацию криминогенной ситуации в прифронтовом населенном пункте, усиление охраны общественного порядка и безопасности граждан, предотвращение незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических веществ, а также недопущение возможных проявлений терроризма", - отметили в пресс-центре.

Было проверено более 500 человек и 90 транспортных средств. Полицейские составили 35 протоколов об админправонарушениях, привлекли к ответственности водителя, который управлял транспортом в нетрезвом состоянии.

Выявлены факты ненадлежащего обращения владельцев с оружием, четыре единицы были изъяты, обнаружены два пункта приема металлолома без сопроводительных документов.

14 июня военнослужащие 24-й отдельной мехбригады ВСУ им. Короля Данила, входящая в состав объединенных сил, при обустройстве своих передовых позиций в районе населенного пункта Марьинка обнаружили и обезвредили более 40 мин.