Королевская бригада в Марьинке обезвредила более 40 мин: видео

Военнослужащие 24-й отдельной мехбригады ВСУ им. Короля Данила, входящая в состав объединенных сил, при обустройстве своих передовых позиций в районе населенного пункта Марьинка обнаружили и обезвредили более 40 мин. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

При изучении специалистами происхождения противопехотных мин, было установлено, что они не изготавливались на территории Украины, имеют маркировку страны-агрессора России.

12 июня 2019 года сообщалось, что передовые подразделения 24-й отдельной мехбригады ВСУ им. Короля Данила закрепились на новых позициях в Марьинке - практически у окраины жилмассива Трудовские в самом западном районе Донецка - Петровском.