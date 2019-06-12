Королевская бригада ВСУ вплотную подошла к Донецку: видео

Передовые подразделения 24-й отдельной мехбригады ВСУ им. Короля Данила закрепились на новых позициях в Марьинке - практически у окраины жилмассива Трудовские в самом западном районе Донецка - Петровском. Об этом у себя в Facebook, выложив фронтовой сюжет, написал военкор канала Украина Алексей Кашпоровский.

Таким образом, теперь так называемая серая зона на этом участке сузилась до минимума: от позиций ВСУ до временно оккупированных пгт. Александровка и самого Донецка - 100-250 м.

"Чуть больше месяца назад разведчики бригады заняли серую зону в сторону Донецка и Трудовских. И теперь украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Благодаря продвижению "королевской" пехоты, жителям Марьинки будет меньше прилетать", - пишет волонтерская группа Повернись живим.

В фонде добавили, что сейчас военные все еще окапываются на новых позициях и им нужны мешки и сетка.

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Силы АТО освободили Марьинку от гибридных войск РФ в августе 2014 года, но с той поры на восточной окраине города была обширная серая зона. Четыре года назад оккупанты попытались снова захватить город, но ВСУ сдержали натиск и отбросили врага, который понес значительные потери. Это была последняя мощная попытка боевиков прорвать линию фронта: с того времени идет позиционная война со всплесками активности в разных горячих точках на линии разграничения.

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