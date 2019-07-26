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Беcсмертный отреагировал на поездки Медведчука к Путину

Беcсмертный отреагировал на поездки Медведчука к Путину - Фото
Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.07.2019, 07:56

Переговорщик подчеркнул, что "подобные делегации должны классифицироваться как вещи, которые содержат признаки госизмены"

Лидер партии Оппозиционная платформа - За жизнь и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и его переговоры об обмене пленных в обход Минска - это недоработки спецслужб и нормативной базы. Об этом в эфире Громадського заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный.

"Если мы находимся в состоянии войны с РФ, то на разговор по тем или иным вопросам должен быть соответствующий мандат государства. В Минск ездит официальная делегация. Подобные делегации (Медведчука, - ред.) должны классифицироваться как вещи, которые содержат признаки государственной измены", - отметил Бессмертный.

Он считает - пятый президент Петр Порошенко не ввел закон о правовом режиме военного положения и закон об обороне, что является следствием отсутствия четкой правовой базы в вопросах войны, добавил переговорщик.

"Поэтому Служба безопасности и другие службы в дезориентации, что им делать. С моей точки зрения, эти решения рано или поздно будут приняты, и это поведение будет классифицировано как государственная измена или предательство государственных интересов", - отметил Бессмертный.

По его словам, приход Медведчука в Верховную Раду может ознаменовать "диверсию на внешнеполитическом фронте", если его назначат, например, заместителем главы парламента, в чьи обязанности входит представительство Украины на международном уровне.

27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужен посредник в переговорах с Россией, имея в виду Медведчука.

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Владимир Зеленский Петр Порошенко владимир путин виктор медведчук роман бессмертный
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