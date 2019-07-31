Донбасс. В Минске готовят обмен останками неопознанных погибших

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Сегодня, 31 июля, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы была активизирована работа по поиску пропавших без вести. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Пресс-секретарь Кучмы сообщила, что в гуманитарной подгруппе продолжают работать над подтверждением удерживаемых лиц и готовят все необходимое для дальнейшего их освобождения. Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших.

30 июля сообщалось, что с начала войны в Донбассе Харьковская правозащитная группа зафиксировала 4649 случаев исчезновения людей по обе стороны линии разграничения. Среди них 3135 - мужчины, 645 - женщины, 239 - дети, пол 630 пропавших не удалось определить из-за недостатка информации. Наибольшее количество исчезновений зафиксировано в 2014-2015 годах, на активную фазу войны в Донбассе.

Сегодня, 31 июля, в Минске на заседании ТКГ договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих в мосту в Станице Луганской.