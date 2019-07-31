Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Донбасс. В Минске готовят обмен останками неопознанных погибших

Донбасс. В Минске готовят обмен останками неопознанных погибших - Фото
Скриншот из видеозаписи
31.07.2019, 22:26

В гуманитарной подгруппе ТКГ активизирована работа по поиску пропавших без вести, сообщила Олифер

Сегодня, 31 июля, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы была активизирована работа по поиску пропавших без вести. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Пресс-секретарь Кучмы сообщила, что в гуманитарной подгруппе продолжают работать над подтверждением удерживаемых лиц и готовят все необходимое для дальнейшего их освобождения. Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших.

30 июля сообщалось, что с начала войны в Донбассе Харьковская правозащитная группа зафиксировала 4649 случаев исчезновения людей по обе стороны линии разграничения. Среди них 3135 - мужчины, 645 - женщины, 239 - дети, пол 630 пропавших не удалось определить из-за недостатка информации. Наибольшее количество исчезновений зафиксировано в 2014-2015 годах, на активную фазу войны в Донбассе.

Сегодня, 31 июля, в Минске на заседании ТКГ договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих в мосту в Станице Луганской.

Напишите нам
Донбасс война ткг пропавшие без вести
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 