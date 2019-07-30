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Правозащитники назвали число без вести пропавших за 5 лет войны

Правозащитники назвали число без вести пропавших за 5 лет войны - Фото
Фото: flickr МИД Литвы
30.07.2019, 17:09

По данным Харьковской правозащитной группы, наибольшее количество исчезновений людей зафиксировано в 2014-2015 годах

С начала гибридной войны в Донбассе Харьковская правозащитная группа зафиксировала 4649 случаев исчезновения людей по обе стороны линии разграничения. Об этом заявил руководитель ХПГ Евгений Захаров, сообщает Укринформ.

"Задокументировано и внесено в базу данных 4649 случаев пропавших лиц, из которых 3135 - мужчины, 645 - женщины, 239 - дети, пол 630 пропавших мы не определили из-за недостатка информации. Большая часть членов военных формирований исчезла во время выполнения заданий или на поле боя. Было найдено 3484 человека, то есть судьба 1165 пропавших неизвестна", - отметил Захаров.

По его словам, наибольшее количество исчезновений зафиксировано в 2014-2015 годах, на активную фазу войны в Донбассе.

По его словам, база данных содержит информацию о 983 случаях исчезновения гражданских лиц и 843 случаях исчезновения членов военных формирований в 2014 году.

30 июля сообщалось, что 34% переселенцев не собираются возвращаться домой, в Донбасс, даже после окончания войны.

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война Донбасс правозащитники евгений захаров без вести пропавшие
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