В Минске назначили дату начала разминирования в Станице Луганской

Леонид Кучма (фото - president.gov.ua)

Сегодня, 31 июля, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих в мосту в Станице Луганской. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Отмечается, что ТГК констатировала, что в целом режим тишины, объявленный 21 июля, сохраняется. За этот период не было жертв среди мирных жителей. Однако договоренности о предоставлении безопасного доступа СММ ОБСЕ на оккупированные территории Донбасса не выполняются.

Сообщается, что украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской.

"Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня. До начала ремонта на мосту должен быть убран блокпост и символы квазигруппировок НЗФ ОРЛО, последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным", - написала Олифер.

Пресс-секретарь Кучмы сообщила, что в гуманитарной подгруппе продолжают работать над подтверждением удерживаемых лиц и готовят все необходимое для дальнейшего их освобождения. Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших.

По словам Олифер, в социально-экономической подгруппе работают над вопросами жизнеобеспечения Донбасса.

Сегодня, 31 июля, с начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ, в частности, из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Военные операции объединенных сил придерживаются режима прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

17 июля в Минске договорились о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня, с полуночи 21 июля по киевскому времени, а также о демонтаже укреплений у Станицы Луганской.

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