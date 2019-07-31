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Какие страны и чем помогали ВСУ в первые годы войны: инфографика

Какие страны и чем помогали ВСУ в первые годы войны: инфографика - Фото
31.07.2019, 09:56

Максимальные объемы военно-технической помощи Украине шли из-за океана - от США

Больше других стран ВСУ в самый тяжелый период гибридной войны России против Украины в 2014-2018 годах помогали Соединенные Штаты. Инфографику о том, как, чем и в каких объемах оказывали помощь украинской армии иностранные государства, показало у себя информагентство Минобороны Армiя Inform.

"С марта 2014 нашу армию обеспечивало не только государство. Много помощи также шло от наших зарубежных партнеров", - пишут в министерстве.

Суммарная поддержка от Вашингтона составляет 70% от всего объема зарубежной помощи.

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Заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков для LIGA.net написал аналитическую колонку "Готовность к обороне. Стратегия и приоритеты поставок для ВСУ".

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