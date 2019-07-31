В США предупредили Путина по Украине: придется иметь дело с НАТО

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент страны-агрессора России Владимир Путин вряд ли решится на захват территорий до Северо-Крымского канала или новых районов на востоке Украины, но в случае эскалации он столкнется с риском прямого столкновения с военными НАТО. Об этом в интервью Крым.Реалии заявил бывший сержант армии США и специалист по безопасности Ассоциации американского разведсообщества Эрик Тэллант.

"Я наблюдаю замороженный конфликт вокруг Крыма уже пять лет, и по моей личной оценке, здесь не ожидается какой-то радикальной эскалации. Путин вряд ли решится продвигаться вглубь Украины. Во-первых, за эти годы украинская армия стала намного сильнее, а во-вторых, украинцы тесно взаимодействуют с военным персоналом США и других стран НАТО, особенно на востоке страны", – отметил он.

По его словам, американские военные инструкторы работают непосредственно в Украине, в том числе в зоне, близкой к линии фронта.

"Я не думаю, что Путин решится на риск, который может грозить ему прямым столкновением с военными НАТО. Даже в случае, если речь идет не о регулярных войсках, а только о военных инструкторах, убийство любого американского солдата повлечет катастрофические последствия для России. Поэтому я не ожидаю новых атак от российских войск со стороны Донбасса, по крайней мере, в ближайшем будущем", – добавил Тэллант.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел свой первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.