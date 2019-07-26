Волкер с делегацией США съездил в Станицу Луганскую

Курт Волкер (фото - facebook.com/pressjfo.news)

Сегодня, 26 июля, делегация США во главе с специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Во время визита Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретились с командующим ОС генерал-лейтенантом Александром Сирским. Также состоялся брифинг командующего по текущей ситуации безопасности в районе проведения ООС.

Затем делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями.

Ранее сегодня Волкер встретился с президентом Владимиром Зеленским. Вчера спецпредставитель Госдепа общался с Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.