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Волкер с делегацией США съездил в Станицу Луганскую

Волкер с делегацией США съездил в Станицу Луганскую - Фото
Курт Волкер (фото - facebook.com/pressjfo.news)
26.07.2019, 20:22

Спецпредставитель Госдепа встретился с Сирским и поговорил с местными жителями

Сегодня, 26 июля, делегация США во главе с специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Во время визита Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретились с командующим ОС генерал-лейтенантом Александром Сирским. Также состоялся брифинг командующего по текущей ситуации безопасности в районе проведения ООС. 

Затем делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями.

Ранее сегодня Волкер встретился с президентом Владимиром Зеленским. Вчера спецпредставитель Госдепа общался с Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.

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Курт Волкер Донбасс станица луганская
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