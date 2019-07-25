Курт Волкер прибыл с визитом в Украину. Встретился с Тимошенко

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер прибыл в Киев и провел встречу с Юлией Тимошенко, сообщает пресс-служба партии Батькивщина.
В ходе встречи обсуждалась ситуация в Украине, результаты досрочных выборов в Верховную Раду, возмозжности проведения реформ и вопросы сотрудничества Украины и США.
Во встрече также принимали участие временный поверенный в делах США в Украине посол Уильям Тейлор и заместитель главы партии Батькивщина Сергей Власенко.
Ранее сообщалось, что Курт Волкер поздравил украинцев с состоявшимися выборами и намерен посетить Украину на этой неделе.