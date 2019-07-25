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Курт Волкер прибыл с визитом в Украину. Встретился с Тимошенко

Курт Волкер прибыл с визитом в Украину. Встретился с Тимошенко - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.07.2019, 14:20

Курт Волкер провел встречу с Юлией Тимошенко

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер прибыл в Киев и провел встречу с Юлией Тимошенко, сообщает пресс-служба партии Батькивщина.

В ходе встречи обсуждалась ситуация в Украине, результаты досрочных выборов в Верховную Раду, возмозжности проведения реформ и вопросы сотрудничества Украины и США.

Во встрече также принимали участие временный поверенный в делах США в Украине посол Уильям Тейлор и заместитель главы партии Батькивщина Сергей Власенко.

Ранее сообщалось, что Курт Волкер поздравил украинцев с состоявшимися выборами и намерен посетить Украину на этой неделе.

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Курт Волкер юлия тимошенко
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