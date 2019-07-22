Волкер отреагировал на выборы и намерен скоро приехать в Украину

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер поздравил украинцев с состоявшимися выборами в Верховную Раду и сообщил, что на текущей неделе посетит Украину. Об этом он написал в Twitter.

"Поздравления народу Украины - сильный голос за реформы! Жду с нетерпение встреч на этой неделе в Украине", - написал Волкер.

Послы Большой семерки назвали состоявшиеся выборы в Верховную Раду конкурентными и проведенными с соблюдением основных прав и свобод.

В миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ отметили, что избирательная кампания проведена конкурентно, но ее финансирование было не так прозрачно, как должно было быть.

Национальный демократический институт (NDI) в предварительных выводах заявил, что досрочные парламентские выборы были соревновательными, достойными доверия и подтвердили демократический прогресс в Украине.

Министр обороны Германии и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что выборы в украинский парламент были свободными и справедливыми.