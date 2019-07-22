Послы G7 оценили выборы в Верховную Раду

День выборов (фото - ЕРА)

Послы Большой семерки назвали состоявшиеся выборы в Верховную Раду конкурентными и проведенными с соблюдением основных прав и свобод. Об этом сообщается в Twitter французского председательства в G7 Группы поддержки Украины.

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод. Мы поздравляем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ и поощряем к рассмотрению путей их внедрения", - говорится в сообщении.

БДИПЧ, Бюро по демократическим институтам и правам человека - один из институтов ОБСЕ, занимающийся обеспечением уважения прав и основных свобод человека, укреплением и защитой демократических институтов.

В миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ отметили, что избирательная кампания проведена конкурентно, но ее финансирование было не так прозрачно, как должно было быть.

Национальный демократический институт (NDI) в предварительных выводах заявил, что досрочные парламентские выборы были соревновательными, достойными доверия и подтвердили демократический прогресс в Украине.

Министр обороны Германии и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что выборы в украинский парламент были свободными и справедливыми.