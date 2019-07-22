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Преемница Меркель о Слуге народа: У них сильный мандат на реформы

Преемница Меркель о Слуге народа: У них сильный мандат на реформы - Фото
Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото - EPA)
22.07.2019, 18:40

Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что выборы в украинский парламент были свободными и справедливыми

Министр обороны Германии и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала предварительные результаты выборы в Верховную Раду, которые состоялись в Украине накануне. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Крамп-Карренбауэр призвала президента Владимира Зеленского двигаться решительным курсом реформ.

По ее словам, убедительные результаты пропрезидентской партии Слуга народа на выборах свидетельствуют о "сильном мандате для воплощения амбициозных планов реформ".

"Мы ожидаем, что Зеленский будет неуклонно воплощать эти реформы для того, чтобы оправдать надежды украинцев", - добавила министр.

Первоочередными задачами новой украинской власти Крамп-Карренбауэр видит борьбу с коррупцией и создание рамочных условий для развития экономики и модернизации государственного управления в Украине.

Политическая преемница Ангелы Меркель отметила, что выборы в украинский парламент 21 июля были свободными и справедливыми и для всего региона стали примером мирной смены власти, как и на предыдущих выборах президента.

В миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ отметили, что избирательная кампания проведена конкурентно, но ее финансирование было не так прозрачно, как должно было быть.

Национальный демократический институт (NDI) в предварительных выводах заявил, что досрочные парламентские выборы были соревновательными, достойными доверия и подтвердили демократический прогресс в Украине.

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр выборы Слуга народа
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