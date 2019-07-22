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ОБСЕ: Выборы прошли конкурентно, но есть вопросы о финансировании

ОБСЕ: Выборы прошли конкурентно, но есть вопросы о финансировании - Фото
ОБСЕ
22.07.2019, 16:10

Были моменты, когда с помощью финансирования предпринимались попытки повлиять на украинцев, говорят в ОБСЕ

В миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ отметили, что избирательная кампания проведена конкурентно, но ее финансирование было не так прозрачно, как должно было быть. Об этом заявил специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва, сообщает Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что выборы прошли мирно.

"Кампания была проведена конкурентно, и злоупотреблений в целом не было. Но финансирование кампании было не так прозрачно, как должно было быть ... Были моменты, когда с помощью финансирования были попытки повлиять на украинцев", — сказал Канерва.

Как сообщалось ранее, пропрезидентская партия Слуга народа сможет сформировать большинство в Верховной Раде девятого созыва без участия партий-партнеров. 

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выборы обсе финансирование
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