ОБСЕ: Выборы прошли конкурентно, но есть вопросы о финансировании

ОБСЕ

В миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ отметили, что избирательная кампания проведена конкурентно, но ее финансирование было не так прозрачно, как должно было быть. Об этом заявил специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва, сообщает Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что выборы прошли мирно.

"Кампания была проведена конкурентно, и злоупотреблений в целом не было. Но финансирование кампании было не так прозрачно, как должно было быть ... Были моменты, когда с помощью финансирования были попытки повлиять на украинцев", — сказал Канерва.

Как сообщалось ранее, пропрезидентская партия Слуга народа сможет сформировать большинство в Верховной Раде девятого созыва без участия партий-партнеров.