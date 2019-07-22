Впервые в Раде может быть однопартийное большинство

Пропрезидентская партия Слуга народа сможет сформировать большинство в Верховной Раде девятого созыва без участия партий-партнеров. Таковы предварительные результаты выборов.
В Слуге народа сказали, что рассчитывают на 255 мест в новой Раде.
По словам руководителя штаба партии Александра Корниенко, в парламент от Слуги народа проходят от 125 до 127 кандидатов по мажоритарке и 121 или 122 - по партийному списку.
Всего в Раде девятого созыва - 416 мандатов.
Вместе с тем для получения конституционного большинства (300 депутатов) партии Владимира Зеленского потребуются союзники.
Как ранее сообщалось, большинство кресел в новой Верховной Раде по мажоритарке займут кандидаты от партии Слуга народа: по итогам обработки около 42% протоколов президентская партия берет более 42% голосов.