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Впервые в Раде может быть однопартийное большинство

Впервые в Раде может быть однопартийное большинство - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 14:22

Вместе с тем для получения конституционного большинства (300 депутатов) партии Владимира Зеленского потребуются союзники

Пропрезидентская партия Слуга народа сможет сформировать большинство в Верховной Раде девятого созыва без участия партий-партнеров. Таковы предварительные результаты выборов.

В Слуге народа сказали, что рассчитывают на 255 мест в новой Раде.

По словам руководителя штаба партии Александра Корниенко, в парламент от Слуги народа проходят от 125 до 127 кандидатов по мажоритарке и 121 или 122 - по партийному списку.

Всего в Раде девятого созыва - 416 мандатов.

Вместе с тем для получения конституционного большинства (300 депутатов) партии Владимира Зеленского потребуются союзники.

Как ранее сообщалось, большинство кресел в новой Верховной Раде по мажоритарке займут кандидаты от партии Слуга народа: по итогам обработки около 42% протоколов президентская партия берет более 42% голосов.

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верховная рада Слуга народа выборы большинство
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