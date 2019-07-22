Результаты выборов: кто и где проходит в Раду по мажоритарке

Бюллетени (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Большинство кресел в новой Верховной Раде займут кандидаты от партии Слуга народа: по итогам обработки около 42% протоколов президентская партия берет более 42% голосов.

При этом в большинстве одномандатных (мажоритарных) округов также выиграли "слуги народа" - все имена ниже от этой партии, если не указано иначе. Результаты не окончательны: подсчет голосов продолжается, и в некоторых округах может поменяться лидер.

Одномандатные округа в Донецкой - почти все за Оппозиционной платформой/За життя и Оппоблоком; в том числе там выбрали Вадима Новинского по 57-му. В Донецкой ведут также два самовыдвиженца.

В Луганской области лидируют три самовыдвиженца, и еще один от Слуги народа. Всего два мандата от Луганщины получают ОПЗЖ/Оппоблок.

В Киевской области - девять округов. Пока ничего не ясно на 92-м округе - шансы имеют аж четыре кандидата. В остальных - Слуга народа. Также на 94-м округе в Киевской области вдвое опережает Игоря Кононенко Александр Дубинский, а на 95-м бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка - Александр Горобец.

В восьми округах Винницкой области в четырех ведут самовыдвиженцы, в одной - кандидат от Батькивщины, и трое - от "Слуги".

В Житомирской области на шести мажоритарных округах ведут шесть кандидатов от Слуги народа, причем на 65-м лидера почти догоняет экс-спикер, самовыдвиженец Владимир Литвин.

В Волынской области в четырех из пяти одномандатных округов ведут самовыдвиженцы, и один "слуга".

Николаевская область в шести одномандатных округах ведет в парламент кандидатов от Слуги народа.

В Ивано-Франковской в Раду по мажоритарке проходит кандидат от Свободы Оксана Савчук, а также один самовыдвиженец. Остальные пять мандатов пока достаются "слугам".

В Одесской области во всех округах, кроме двух, ведут кандидаты от Зеленского; те двое - самовыдвиженцы.

Та же ситуация и в Запорожской области: из девяти округов в одном ведет представитель ОПЗЖ, еще в одном - самовыдвиженец; остальные - Слуга народа.

Лишь Львовская область оказалась разнообразной в предпочтениях по мажоритарке: ведут шесть кандидатов от Слуги народа, два - от Голоса, остальные - от Евросолидарности, Самопомощи, Народного руха и других сил.

В Днепропетровской области на 25-м округе побеждает Макс Бужанский, а на 28-м - военный волонтер Юрий Мысягин. Во всех округах, кроме одного (самовыдвиженец) ведут "слуги народа".

В Закарпатье на 69-м округе побеждал Виктор Балога, но сейчас он уже второй. В четырех их шести округов ведут самовыдвиженцы.

На 102-м округе в Кировоградской области выиграл Олесь Довгий. Все пять мажоритарных округов области получили в Раде "слуг".

Новость дополняется...

До войны в стране было 225 одномандатных округов, ныне их меньше двухсот. Из-за этого в Раде впервые будет не 450 нардепов, а 424.

ЦИК должен объявить все результаты не позднее 5 августа. Пока что в Раду проходят пять партий: Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность, Батькивщина и Голос.