Наблюдатели NDI: Выборы подтвердили прогресс демократии

Подсчет голосов (фото - ЕРА)

Досрочные парламентские выборы были соревновательными, достойными доверия и подтвердили демократический прогресс в Украине. Об этом говорится в предварительных выводах Национального демократического института (NDI), который наблюдал за проведением выборов 21 июля, передает Радио Свобода.

"Несмотря на войну и очень сжатые сроки, государственные должностные органы администрирования избирателей, политические партии, кандидаты, наблюдатели и граждане объединили усилия по обеспечению процесса, который соответствует законам Украины, международным стандартам, и отражает волю избирателей. Это значительное достижение", - заявила региональный директор программ региона Евразии в НИИ Лора Джуетт.

Среди рекомендаций, которые предлагает делегация NDI: доработать избирательный кодекс, подтвердить гендерные квоты, облегчить голосование для переселенцев и граждан, зарегистрированных на неподконтрольных территориях и пересмотреть законодательство, регулирующее финансирование избирательных кампаний.

Делегация отметила, что заявление является предварительным. Жалобы относительно проведения выборов, которые могут поступить, должны рассматриваться судом.

Национальный демократический институт (NDI) работает в Украине с 1992 года. С тех пор были осуществлены 12 миссий по оценке.

В миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ отметили, что избирательная кампания проведена конкурентно, но ее финансирование было не так прозрачно, как должно было быть.