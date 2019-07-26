Зеленский встретился с Волкером: обсудили Донбасс

Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский, как сообщается, поблагодарил американскую сторону в последовательной поддержке Украины. На встрече также обсудили текущую ситуацию в Донбассе, в частности, процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.

"Во время встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационной властью ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения", - сообщает пресс-служба президента.

Стороны надеются, что решим тишины, введенный 21 июля, будет полноценным и постоянным, а любые провокации – прекратятся.

Ранее сегодня министр иностранных дел Павел Климкин высказал мнение, что Украине нереально договориться с Россией о Донбассе, поскольку Россия использует эту территорию, чтобы в будущем федерализировать Украину.

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