Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский встретился с Волкером: обсудили Донбасс

Зеленский встретился с Волкером: обсудили Донбасс - Фото
Фото: пресс-служба президента
26.07.2019, 15:42

Стороны надеются, что решим тишины продолжится

Президент Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский, как сообщается, поблагодарил американскую сторону в последовательной поддержке Украины. На встрече также обсудили текущую ситуацию в Донбассе, в частности, процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.

"Во время встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационной властью ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения", - сообщает пресс-служба президента.

Стороны надеются, что решим тишины, введенный 21 июля, будет полноценным и постоянным, а любые провокации – прекратятся.

Ранее сегодня министр иностранных дел Павел Климкин высказал мнениечто Украине нереально договориться с Россией о Донбассе, поскольку Россия использует эту территорию, чтобы в будущем федерализировать Украину. 

Читайте также: ООН отправила в оккупированный Донбасс 187 тонн стройматериалов

Напишите нам
Курт Волкер Владимир Зеленский война Донбасс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 