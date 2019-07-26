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ООН отправила в оккупированный Донбасс 187 тонн стройматериалов

ООН отправила в оккупированный Донбасс 187 тонн стройматериалов - Фото
Миротворцы ООН Фото: пресс-служба ООН
26.07.2019, 10:02

В Госпогранслужбе заявляют, что на неподконтрольную украинскому правительству территорию заехало 13 грузовиков

Через КПП Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины проследовало 187 тонн стройматериалов, переданных управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Через КПП Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины проследовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы общим весом 187 тонн", - заявляют в Госпогранслужбе.

Также у пограничников сообщают, что все пункты пропуска функционируют в штатном режиме, а общий пассажиро-транспортный поток за прошлые сутки несколько увеличился. В общей сложности, 25 июля, в районе проведения операции объединенных сил границу пересекли 50 000 человек и 5600 транспортных средств.  

25 июля в должность председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине вступила Матильда Богнер. 

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Госпогранслужба Украины ООН война Донбасс
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