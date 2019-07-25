У наблюдателей ООН по правам человека в Украине - новый глава

Матильда Богнер (фото - un.org.ua)

В должность председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине вступила Матильда Богнер - юрист с 13-летним опытом работы в ООН. Об этом сообщает пресс-служба Миссии.

"Мы будем работать с правительством и другими партнерами для преодоления основных вызовов для прав человека в Украине: как системных, так и вызванных вооруженным конфликтом и оккупацией Крыма. Мы поддерживаем политику, которая является инклюзивной и недискриминационной, и которая не оставляет никого в стороне", - отметила Богнер.

Сообщается, что австралийка по национальности, Матильда Богнер работает в системе ООН с 2006 года. Она возглавляла региональные представительства УВПКЛ (управление верховного комиссара ООН по правам человека) в Центральной Азии, Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии. Она также возглавляла Отдел прав человека, переходящего правосудия и верховенства права Миссии ООН по поддержке в Ливии.

Ее последняя должность перед прибытием в Украину - главный советник ООН по правам человека в Беларуси.

Прежде чем присоединиться к команде Управления ООН по правам человека, Богнер девять лет работала в сфере прав человека в Европе и Центральной Азии.

Богнер вступила в должность после того, как ее предшественница, Фиона Фрейзер, завершила свое пятилетнее пребывание в Украине. Фрейзер продолжит работать в Управлении ООН по правам человека в Афганистане.

10 июля Великобритания на заседании Совета ООН по правам человека призвала РФ пустить наблюдателей в незаконно аннексированный Крым.