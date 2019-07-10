Британия призвала РФ пустить наблюдателей на аннексированный Крым

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке Фото: iStock/Global Images Ukraine

Британия призвала РФ пустить наблюдателей в незаконно аннексированный Крым. Соответствующее заявление было озвучено послом Великобритании на заседании Совета ООН по правам человека и опубликовано на сайте правительства.

Представитель Британии заявил, что необходимость повторения обеспокоенности поведением России является признаком "полного пренебрежения" с ее стороны последовательной отчетностью перед ООН.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены состоянием более 70 украинских политических заключенных, которые в настоящее время содержатся в России, в частности Павла Гриба", - заявил британский посол.

"Мы осуждаем Россию за невыполнение резолюции 73/263 Генеральной Ассамблеи ООН и призываем РФ предоставить международным мониторинговым организациям доступ в незаконно аннексированный Крым и немедленно освободить всех политических заключенных", - отмечается в заявлении.

Также британский представитель выразил благодарность Украине за проведение мирных и демократических президентских выборах, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию.

Ранее в Раде было предложено сажать за непризнание Крыма и Донбасса украинскими.

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