Крымские татары вышли на Красную площадь. Их задержали - видео

Скриншот видео Грани.Ру

Сегодня на Красной площади в Москве прошла протестная акция крымскотатарских активистов, требовавших прекратить репресси против представителей их народа. Об этом сообщает российский телеканал Дождь.

Люди пришли с плакатами "Борьба с "терроризмом" в Крыму - это борьба с инакомыслием", "Наши дети не террористы" и "Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку". Их задержали и отвезли в отдел МВД "Китай-Город".

Видео: Грани.Ру

Акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде РФ по второму симферопольскому делу религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" (международная организация, целью которой заявлено объединение мусульманских стран в исламский халифат). Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Ранее в Ростове-на-Дону российский суд вынес приговоры фигурантам первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Теймура Абдуллаева приговорили к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Узеир Абдуллаев получил 13 лет, Айдер Салединов - 12 лет, Рустем Исмаилов - 14 лет, Эмиль Джемаденов - 12 лет.

27 марта в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели обыски в домах крымскотатарских активистов. В результате было арестовано 24 крымско-татарских активиста.