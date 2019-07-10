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10.07.2019, 12:32

Крымские татары вышли на Красную площадь. Их задержали - видео

Крымские татары вышли на Красную площадь. Их задержали - видео - Фото
Скриншот видео Грани.Ру

На Красной площади задержали участников акции против преследования крымских татар

Сегодня на Красной площади в Москве прошла протестная акция крымскотатарских активистов, требовавших прекратить репресси против представителей их народа. Об этом сообщает российский телеканал Дождь

Люди пришли с плакатами "Борьба с "терроризмом" в Крыму - это борьба с инакомыслием", "Наши дети не террористы" и "Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку". Их задержали и отвезли в отдел МВД "Китай-Город". 

Видео: Грани.Ру

Акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде РФ по второму симферопольскому делу религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" (международная организация, целью которой заявлено объединение мусульманских стран в исламский халифат). Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Ранее в Ростове-на-Дону российский суд вынес приговоры фигурантам первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Теймура Абдуллаева приговорили к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Узеир Абдуллаев получил 13 лет, Айдер Салединов - 12 лет, Рустем Исмаилов - 14 лет, Эмиль Джемаденов - 12 лет.

27 марта в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели обыски в домах крымскотатарских активистов. В результате было арестовано 24 крымско-татарских активиста. 

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Теги: акция протеста, крымские татары, Хизб ут-Тахрир, красная площадь
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