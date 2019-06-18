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18.06.2019, 15:03

Оккупанты дали фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" от 12 до 17 лет

Оккупанты дали фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" от 12 до 17 лет - Фото
Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Российский суд вынес приговор симферопольской группе "дела Хизб ут-Тахрир"

В российском Ростове-на-Дону суд вынес приговоры фигурантам первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает Крымская солидарность.

Теймура Абдуллаева приговорили к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Узеир Абдуллаев получил 13 лет, Айдер Салединов - 12 лет, Рустем Исмаилов - 14 лет, Эмиль Джемаденов - 12 лет.

14 июня постоянный комитет иностранных дел Канады принял предложение депутата Либеральной партии украинского происхождения Бориса Вжесневского признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом.

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Теги: крымские татары, аннексия, Хизб ут-Тахрир
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