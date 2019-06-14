Канада сделала важный шаг к признанию депортации татар геноцидом

Крымские татары (фото - EPA)

Постоянный комитет иностранных дел Канады принял предложение депутата Либеральной партии украинского происхождения Бориса Вжесневского признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом. Об этом написал депутат в Facebook.

По словам Вжесневского, несколько депутатов-консерваторов хотели "затянуть процесс", но его ходатайство прошло единогласно.

Депутат рассказал, что ранее, в мае, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев посещал Канаду и встречался с представителями комитета. Он призывал признать депортацию татар геноцидом и установить памятный день, поскольку это важно для крымских татар в Канаде.

6 июня Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымскотатарского народа и снова осудил аннексию Крыма Россией.

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