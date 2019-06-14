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14.06.2019, 10:16

Канада сделала важный шаг к признанию депортации татар геноцидом

Канада сделала важный шаг к признанию депортации татар геноцидом - Фото
Крымские татары (фото - EPA)

Ранее Мустафа Джемилев призывал Постоянный комитет иностранных дел Канады установить памятную дату для крымских татар

Постоянный комитет иностранных дел Канады принял предложение депутата Либеральной партии украинского происхождения Бориса Вжесневского признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом. Об этом написал депутат в Facebook

По словам Вжесневского, несколько депутатов-консерваторов хотели "затянуть процесс", но его ходатайство прошло единогласно. 

Депутат рассказал, что ранее, в мае, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев посещал Канаду и встречался с представителями комитета. Он призывал признать депортацию татар геноцидом и установить памятный день, поскольку это важно для крымских татар в Канаде. 

6 июня Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымскотатарского народа и снова осудил аннексию Крыма Россией. 

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Теги: Крым, крымские татары, геноцид, депортация, борис вжесневский
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