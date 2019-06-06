Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944-м

Крымские татары (фото - EPA)

Сейм Литвы проголосовал за резолюцию, которая признает депортацию крымских татар советскими властями в 1944 году геноцидом. Об этом сообщает литовское издание diena.lt.

"На основе определения геноцида, закрепленного в международном праве, Сейм признает преступления, совершенные Советским Союзом в 1944 году против крымских татар, геноцидом", - говорится в резолюции.

Также Сейм осуждает аннексию Крыма Россией в 2014 году и дискриминацию крымских татар по признаку языка, культуры, религии и национальности.

Министр энергетики США Рик Перри сегодня также высказал поддержку Украине. Он заявил, что никто не имеет права "принуждать другую страну, особенно используя энергию в качестве оружия".

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