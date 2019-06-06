Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.06.2019, 13:56

Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944-м

Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944-м - Фото
Крымские татары (фото - EPA)

Также Сейм осуждает аннексию Крыма Россией и дискриминацию крымских татар

Сейм Литвы проголосовал за резолюцию, которая признает депортацию крымских татар советскими властями в 1944 году геноцидом. Об этом сообщает литовское издание diena.lt

"На основе определения геноцида, закрепленного в международном праве, Сейм признает преступления, совершенные Советским Союзом в 1944 году против крымских татар, геноцидом", - говорится в резолюции.

Также Сейм осуждает аннексию Крыма Россией в 2014 году и дискриминацию крымских татар по признаку языка, культуры, религии и национальности. 

Министр энергетики США Рик Перри сегодня также высказал поддержку Украине. Он заявил, что никто не имеет права "принуждать другую страну, особенно используя энергию в качестве оружия".

Читайте также: Парламент Новой Зеландии разместил петицию о Голодоморе

Отправить:
Распечатать:
Теги: крымские татары, литва, геноцид, депортация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 