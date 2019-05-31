Парламент Новой Зеландии расмести петицию о Голодоморе

Фото: LIGA.net

На сайте парламента Новой Зеландии размещена петиция о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Об этом парламент сообщает на сайте.

"Друзья и коллеги, петиция о признании Голодомора геноцидом - на сайте парламента Новой Зеландии. Открыта для подписей с 8 января 2019 года и набрала пока 500+ подписей. Поможем собрать необходимое количество голосов", - написал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица у себя в Twitter.

К 27 мая онлайн-петиция на сайте Бундестага, которая предлагает признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов, набрала минимально необходимое количество голосов (50 000). Петиция появилась на сайте Бундестага 30 апреля.

29 марта в США штат Луизиана признал Голодомор геноцидом.

3 октября 2018 года Сенат США единогласным решением признал Голодомор геноцидом украинского народа.

12 декабря обе палаты Конгресса США признали геноцидом украинского народа Голодомор 1932-1933 годов.

Читайте также: Какие страны признали Голодомор геноцидом: инфографика