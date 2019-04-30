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30.04.2019, 16:27

Голодомор - геноцид: МИД просит подписать немецкую петицию

Голодомор - геноцид: МИД просит подписать немецкую петицию - Фото
Фото: LIGA.net

Климкин просит подписать петицию на сайте немецкого парламента

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На веб-странице парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов – геноцидом украинского народа, сообщает в своем Facebook глава МИД Павел Климкин.

Он благодарит мюнхенскую общину за инициативу и просит всех украинцев в Германии о поддержке.

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"Призываю украинцев в ФРГ поддержать этот призыв – каждый может подписать петицию, а кто знает немецкий язык – присоединиться к ее обсуждению", - написал Климкин.

Он отметил также, что моральный долг современных украинцев перед миллионами невинных жертв Голодомора сделать так, чтобы память о них жила.

"Мир должен знать правду о кровавых, людоедских преступлениях советского режима, чтобы быть в состоянии реагировать на современные проявления сталинизма, которые лелеет нынешняя российская власть", - подытожил министр.

29 марта в США штат Луизиана признал геноцидом Голодомором 1932-1933 годов в Украине. 

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Теги: голодомор, Германия, петиция
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