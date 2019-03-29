Еще один штат США признал Голодомор геноцидом: документ

Фото: LIGA.net

В США штат Луизиана признал геноцидом Голодомором 1932-1933 годов в Украине. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

Вслед за более чем десятком американских штатов губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс издал прокламацию по празднованию 85-й годовщины Голодомора.

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Специальная прокламация ссылается на законы Украины по признанию Голодомора геноцидом украинского народа и соответствующее законодательство США.

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3 октября 2018 года Сенат США единогласным решением признал Голодомор геноцидом украинского народа.

12 декабря обе палаты Конгресса США признали геноцидом украинского народа Голодомор 1932-1933 годов.

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