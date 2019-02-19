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19.02.2019, 18:40

Рассказал про Голодомор: переулку в Киеве дадут имя журналиста

Рассказал про Голодомор: переулку в Киеве дадут имя журналиста - Фото
Гарет Джонс (фото - facebook.com/GarethJonesMovie)

Переулок Гарета Джонса появится недалеко от телевышки

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В Киеве появится переулок, названный в честь британского журналиста Гарета Джонса, который в 30-х годах прошлого века рассказал в западной прессе о Голодоморе в Украине. Об этом сообщает в Facebook группа "Гарет Джонс".

"По инициативе творческой группы фильма и Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко имя британского репортера дадут новому переулку в Шевченковском районе. Киевская комиссия по вопросам наименований на сегодняшнем заседании единогласно поддержала это предложение", - говорится в сообщении.

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Отмечается символичность того, что переулок расположен рядом с телевизионной башней и институтом журналистики.

10 февраля на Берлинале состоялась мировая премьера созданного при поддержке Госкино Украины исторического триллера Агнешки Холланд "Гарет Джонс" (Mr Jones).

Гарет Джонс (1905-1935) был амбициозным молодым журналистом из Уэльса. Он опубликовал несколько громких репортажей, взял интервью у Гитлера, работал советником премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа. В 1933 году во время поездки в СССР ему удалось обмануть сопровождение и побывать в украинских селах, где люди умирали от голода.

Вернувшись в Европу, Джонс опубликовал первый в мире репортаж о Голодоморе. Он рассказал о том, что это искусственный голод, организованный по приказу Сталина, и сообщил о гибели миллионов украинцев. Однако заявление Джонса было воспринято со скепсисом. Одни не могли поверить, что в СССР происходит катастрофа таких масштабов, другие знали, но сознательно скрывали информацию.

В 1935 году Джонс был похищен бандитами во Внутренней Монголии и застрелен. Слухи о причастности НКВД, националистического Китая или японцев к смерти Джонса невозможно проверить из-за недостатка улик.

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Теги: голодомор, переулок, киев, Гарет Джонс
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