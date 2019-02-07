На Берлинале покажут фильм о Голодоморе: видео

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В этом году на Берлинском кинофестивале покажут фильм "Гарет Джонс", созданный при поддержке Госкино Украины

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Сегодня, 7 февраля, в столице Германии стартует 69-й международный Берлинский кинофестиваль, который продлится до 17 февраля.

Как сообщает пресс-служба Госкино, 10 февраля на Берлинале состоится мировая премьера созданного при поддержке Госкино Украины исторического триллера Агнешки Холланд "Гарет Джонс" (Mr Jones). Над созданием фильма работали Польша (Film Produkcja), Украина (FILM.UA Group, Kinorob) и Великобритания (Boy Jones Films).

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Кино поборется за главный приз - Золотого Медведя.

Лента посвящена британскому журналисту Гарету Джонсу, который в 1933 году отправился в Советский Союз, чтобы разоблачить и донести до мирового сообщества правду о преступлениях сталинского режима и Голодоморе в Украине. То, что на первый взгляд казалось обычным журналистским расследованием, превратилось в смертельно опасное путешествие, материалы которого впоследствии стали основой для написания аллегорического романа "Скотный двор" Джорджа Оруэлла.

На Берлинале будет работать стенд Ukrainian Films, а также пройдет ряд событий.

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Теги: голодомор, кино, госкино, фестиваль, культура, берлинале, Гарет Джонс
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