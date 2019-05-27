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27.05.2019, 06:45

Петиция о Голодоморе на сайте Бундестага набрала нужные голоса

Петиция о Голодоморе на сайте Бундестага набрала нужные голоса - Фото
Фото: LIGA.net

Под петицией о признании Голодомора геноцидом набралось необходимое количество голосов

Онлайн-петиция на сайте Бундестага, которая предлагает признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов, набрала минимально необходимое количество голосов (50 000).

Сегодня, 27 мая - последний день, когда можно подписать петицию. Необходимое количество голосов она набрала вчера около 23:00.

Поддержка петиции продолжает расти.

Граждане Украины также имеют возможность оставить свою подпись под ней.

Петиция появилась на сайте Бундестага 30 апреля.

29 марта в США штат Луизиана признал геноцидом Голодомор 1932-1933 годов в Украине.

3 октября 2018 года Сенат США единогласным решением признал Голодомор геноцидом украинского народа.

12 декабря обе палаты Конгресса США признали геноцидом украинского народа Голодомор 1932-1933 годов.

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Теги: голодомор, бундестаг, петиция
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