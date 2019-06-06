Министр энергетики США: Безответственно не поддержать Украину

Рик Перри (фото - ЕРА)

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что не поддержать Украину "всеми разумными, осуществимыми практически способами - безответственный поступок". Об этом он сказал во время международной деловой конференции в Словении, сообщает Reuters.

"Мы не позволим никому принуждать другую страну, особенно используя энергию в качестве оружия", - говорит министр.

Перри добавил, что важно помочь Украине стать "экономически и иными способами стабилизированной" после захвата Крыма Россией и ее нападения в Донбассе.

Также министр напомнил, что США не поддерживают строительство Северного потока-2 и вводят против него санкции.

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