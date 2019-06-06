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06.06.2019, 10:36

Министр энергетики США: Безответственно не поддержать Украину

Министр энергетики США: Безответственно не поддержать Украину - Фото
Рик Перри (фото - ЕРА)

Рик Перри говорит, что против Украины энергию используют в качестве оружия

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что не поддержать Украину "всеми разумными, осуществимыми практически способами - безответственный поступок". Об этом он сказал во время международной деловой конференции в Словении, сообщает Reuters

"Мы не позволим никому принуждать другую страну, особенно используя энергию в качестве оружия", - говорит министр. 

Перри добавил, что важно помочь Украине стать "экономически и иными способами стабилизированной" после захвата Крыма Россией и ее нападения в Донбассе.

Также министр напомнил, что США не поддерживают строительство Северного потока-2 и вводят против него санкции

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Теги: энергетика, северный поток -2, рик перри
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