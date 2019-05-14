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14.05.2019, 23:19

Суды в РФ продлили арест 24 крымским татарам, задержанным в марте

Суды в РФ продлили арест 24 крымским татарам, задержанным в марте - Фото
Фото: Крымская солидарность

23 арестованных вывезены из Крыма в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты

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Кировский райсуд Ростова-на-Дону продлил срок ареста в СИЗО последним четверым из 24 задержанных крымских татар по второму симферопольскому "делу Хизб ут Тахрир". Об этом сообщает Крым.Реалии.

Арестованным после массовых обысков в Крыму 27 марта Владлену Абдулкадырову, Рустему Шейхалиеву, Билялу Адилову и Фарходу Базарову продлили до 15 августа меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе.

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Сообщается, что родственников и слушателей не пустили и на оглашение решения, мотивируя это тем, что рабочее время суда окончено. Из Крымаприехали около 50 человек, чтобы поддержать восьмерых фигурантов дела в отношении которых сегодня прошли заседания в этом суде.

27 марта в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста.

Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезены в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, один - Раим Айвазов - содержится в СИЗО Симферополя, еще один - Эдем Яячиков - исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

13 мая в оккупированном Симферополе обвиняемый по "делу Хизб ут-Тахрир" крымскотатарский активист Раим Айвазов рассказал, что российские силовики после его задержания при пересечении админграницы с Крымом на пункте пропуска "Каланчак", вывезли его ночью в поле и имитировали расстрел.

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Теги: крымские татары, Крым, политзаключенные
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