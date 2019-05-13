Задержанный оккупантами Айвазов о пытках: Имитировали расстрел

Фото: Facebook Раима Айвазова

В оккупированном Симферополе обвиняемый по "делу Хизб ут-Тахрир" крымскотатарский активист Раим Айвазов рассказал, что российские силовики после его задержания при пересечении админкордону с Крымом на пункте пропуска "Каланчак", вывезли его ночью в поле и имитировали расстрел. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Такое заявление Айвазов сделал во время заседания подконтрольного Кремлю Киевского райсуда Симферополя, который рассматривал вопрос о продлении Айвазову ареста.

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На вопрос о том, где и при каких обстоятельствах он был задержан, Айвазов рассказал, что его долго не пропускали на КПП примерно в 2-3 часа ночи. Позже трое оперативников ФСБ, как он считает, посадили его в машину, ударив при этом, с которой предварительно сняли номерные знаки, и вывезли в какие-то поля. Там Айвазова поставили на колени и имитировали расстрел - стреляли рядом с ним. После этого увезли в ФСБ, где уже официально оформили задержание, рассказала адвокат крымского татарина Мария Эйсмонт.

Адвокат подала ходатайство о вынесении частного постановления в адрес следственных органов, чтобы проверить слова Айвазова, поскольку действия силовиков имеют признаки преступления. Защита также намерена самостоятельно подать заявление о преступлении.

Оккупационный суд продлил Айвазову мера пресечения в виде содержания в СИЗО до 15 августа. Заседание проходило в закрытом режиме.

Житель микрорайона Каменка, крымскотатарский активист Раим Айвазов исчез в ночь на 17 апреля во время пересечения административной границы в направлении материковой Украины. Позже он сообщил о своем задержании.

По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией исчезли 44 жители Крыма, 15 из них до сих пор считаются пропавшими без вести.

10 мая сообщалось, что парламент Латвии признал депортацию 1944 года геноцидом против крымско-татарского народа и осудил нынешние действия РФ в оккупированном Крыму.