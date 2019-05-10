Парламент Латвии уткнул Россию своим решением

Латвия флаг (фото - EPA)

Парламент Латвии признал депортацию 1944 года геноцидом против крымско-татарского народа и осудил нынешние действия РФ в оккупированном Крыму. Об этом местное издание DELFI со ссылкой на пресс-службу Сейма.

"В целом исторические источники указывают на целенаправленно осуществляемый геноцид советской власти против многих народов и этнических групп, живших в Советском Союзе. В том числе, и против крымских татар, как этнической группы, чтобы уничтожить ее культуру и социальное наследство, историческую принадлежность народа к территории Крымского полуострова и выжить крымских татар с их родины", - сказано в заявлении Сейма.

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В Латвии напомнили, что Россия пять лет назад незаконно аннексировала Крым и сейчас крымские татары сталкиваются с дискриминацией из-за несогласия с действиями Кремля.

"Немыслимо, что крымские татары уже во второй раз за 75 лет насильственно угнетаются и преследуются. История может повториться", отметил ранее глава комиссии Сейма по внешним делам Рихардс Колс.

День памяти жертв депортации крымских татар 1944 года отмечается 18 мая. По официальным данным, депортированы более 183 тысяч крымских татар, по татарским источникам - более 228 тысяч за первый год из них умерли около 110 тысяч человек.