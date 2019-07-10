Предложено сажать за непризнание Крыма и Донбасса украинскими

Аннексия Крыма ''зелеными человечками'' - спецназом армии РФ, 2014 год (фото - ЕРА)

Раде предлагают ввести уголовную ответственность за умышленное непризнание принадлежности к Украине захваченного Россией Крымского полуострова и части Донбасса. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте еще 5 июля, говорится в карточке документа.

Авторы - спикер парламента Андрей Парубий (Народный фронт) с нардепами Викторией Сюмар (НФ) и Марией Ионовой (БПП).

В пояснительной записке к документу говорится, что нынешнее законодательство в сфере запрета посягательства на территориальную целостность Украины "в целом соответствует международным стандартам", но "часто ненадлежащим образом" применяется в судах и в органах.

Авторы отмечают, что сейчас статья "направлена ​​скорее на предупреждение угрозы раскола государства и призывов к ним", а ее толкование "создает неудобства в ее применении по фактам умышленного непризнание принадлежности временно оккупированных территорий".

Предлагается изложить ч. 1 ст. 110 УК следующим образом:

"Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, умышленное непризнание принадлежности АР Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой".