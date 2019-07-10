Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.07.2019, 09:44

Предложено сажать за непризнание Крыма и Донбасса украинскими

Предложено сажать за непризнание Крыма и Донбасса украинскими - Фото
Аннексия Крыма ''зелеными человечками'' - спецназом армии РФ, 2014 год (фото - ЕРА)

На этой неделе соответствующий законопроект рассмотрит парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности

Раде предлагают ввести уголовную ответственность за умышленное непризнание принадлежности к Украине захваченного Россией Крымского полуострова и части Донбасса. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте еще 5 июля, говорится в карточке документа.

Авторы - спикер парламента Андрей Парубий (Народный фронт) с нардепами Викторией Сюмар (НФ) и Марией Ионовой (БПП).

В пояснительной записке к документу говорится, что нынешнее законодательство в сфере запрета посягательства на территориальную целостность Украины "в целом соответствует международным стандартам", но "часто ненадлежащим образом" применяется в судах и в органах.

Авторы отмечают, что сейчас статья "направлена ​​скорее на предупреждение угрозы раскола государства и призывов к ним", а ее толкование "создает неудобства в ее применении по фактам умышленного непризнание принадлежности временно оккупированных территорий".

Предлагается изложить ч. 1 ст. 110 УК следующим образом:

"Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, умышленное непризнание принадлежности АР Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Донбасс, Крым, оккупация, уголовная ответственность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 