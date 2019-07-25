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Порошенко встретился с Волкером. Призвал дать Украине ПДЧ в НАТО

Порошенко встретился с Волкером. Призвал дать Украине ПДЧ в НАТО - Фото
Петр Порошенко и Курт Волкер (фото — пресс-служба президента)
25.07.2019, 21:18

Отдельно обсудили вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер прибыл в Киев и встретился с пятым президентом Петром Порошенко. Об этом сообщил в Facebook Порошенко.

Пятый президент написал, что во время встречи призвал американских партнеров использовать возможность декабрьского саммита НАТО в Лондоне для предметной дискуссии о предоставлении Украине плана действий по членству (ПДЧ). 

Порошенко отметил, что наше государство де-факто играет роль восточного форпоста НАТО и трансатлантического мира, и это является важным аргументом в пользу соответствующих дискуссии и решения.

Также, по словам Порошенко, они с Волкером отдельно обсудили вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО.

Сегодня Волкер прибыл с визитом в Украину и провел встречу с Юлией Тимошенко В ходе встречи обсуждалась ситуация в Украине, результаты досрочных выборов в Верховную Раду, возможности проведения реформ и вопросы сотрудничества Украины и США.

Ранее сообщалось, что Курт Волкер поздравил украинцев с состоявшимися выборами.

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Курт Волкер Петр Порошенко
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