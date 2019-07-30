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ФСБ ввела ограничения на выдачу паспортов РФ в Донбассе - Черныш

ФСБ ввела ограничения на выдачу паспортов РФ в Донбассе - Черныш - Фото
Вадим Черныш (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.07.2019, 11:46

Сотрудники ФСБ пишут докладные записки своему руководству, в которых обращают внимание на опасность паспортизации жителей Донбасса

ФСБ России ввела дополнительные проверки при выдаче паспортов РФ жителям оккупированных территорий востока Украины. В ведомстве считают, что предоставление гражданства боевикам может быть опасным для российского общества. Об этом в эфире Прямого заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

По его словам, некоторые сотрудники ФСБ пишут докладные записки об этом своему руководству.

"Поэтому сейчас ввели дополнительные проверки. То есть сначала говорили, что мы вам повыдаем паспорта, а теперь ограничили", - сказал Черныш.

По информации министра, первыми паспорта получили "функционеры оккупационных администраций", а обычные жители якобы уже сомневаются в целесообразности получения российского гражданства.

"Люди обычные десять раз сейчас думают: стоит, не стоит", - сказал Черныш.

24 июля в РФ заявили, что российское гражданство по упрощенной схеме получило уже около 7000 жителей Донбасса.

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Донбасс паспорт фсб вадим черныш
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