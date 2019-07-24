Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В России говорят, что раздали уже 7000 паспортов жителям Донбасса

В России говорят, что раздали уже 7000 паспортов жителям Донбасса - Фото
Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)
24.07.2019, 09:56

Ранее секретарь СНБО заявил, что выдача российских паспортов в оккупированном Донбассе - это нарушение минских соглашений

В РФ заявляют, что российское гражданство по упрощенной схеме получило уже около 7000 жителей Донбасса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на губернатора Ростовской области РФ Василия Голубева.

Чиновник сообщил, что еще около 30 000 проживающих в Донбассе лиц "ожидают решения" по гражданству РФ. 

В Министерстве иностранных дел Украины решительно осуждают указ о российской паспортизации жителей временно оккупированной части Луганской и Донецкой областей. Кремлевские указы об этом Украина не признаёт.

Совет национальной безопасности и обороны в ответ на "паспортизацию" РФ рассматривает возможность введения новых санкций.

24 апреля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал указ о раздаче российского гражданства жителями неподконтрольных украинскому правительству территорий. 17 июля Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке - указ распространяется на жителей Донецкой и Луганской областей. 

Напишите нам
война в донбассе паспорт рф
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 