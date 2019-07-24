В России говорят, что раздали уже 7000 паспортов жителям Донбасса

Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)

В РФ заявляют, что российское гражданство по упрощенной схеме получило уже около 7000 жителей Донбасса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на губернатора Ростовской области РФ Василия Голубева.

Чиновник сообщил, что еще около 30 000 проживающих в Донбассе лиц "ожидают решения" по гражданству РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины решительно осуждают указ о российской паспортизации жителей временно оккупированной части Луганской и Донецкой областей. Кремлевские указы об этом Украина не признаёт.

Совет национальной безопасности и обороны в ответ на "паспортизацию" РФ рассматривает возможность введения новых санкций.

24 апреля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал указ о раздаче российского гражданства жителями неподконтрольных украинскому правительству территорий. 17 июля Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке - указ распространяется на жителей Донецкой и Луганской областей.