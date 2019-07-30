В СБУ заявили, что разоблачили схему финансирования боевиков

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования боевиков террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что на временно оккупированной территории Луганской области террористы зарегистрировали "предприятие-двойник" на базе целостного имущественного комплекса завода железнодорожного машиностроения.

Изготовленную промышленную продукцию они незаконно вывозили в РФ через временно неконтролируемую участок госграницы.

Из полученных доходов представители фирмы-двойника платили налоги в бюджет псевдореспублики.

В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства "руководителям" предприятия сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса.

По материалам СБУ против российских контрагентов захваченного террористами машиностроительного предприятия решением Совета национальной безопасности и обороны применены специальные санкции и ограничительные меры.

21 июня сообщалось, что СБУ обнаружила в Киеве переселенцев, которые по данным силовиков, переводили деньги боевикам террористической организации ДНР.